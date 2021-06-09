التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام تعقد إلكترونيا وورقيا

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول السماح لطلاب الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونيا على أجهزة التابلت أو ورقيا.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باختيار طريقة أداء الامتحانات داخل اللجان المدرسية إما إلكترونيا على أجهزة التابلت أو ورقيا.

وأوضحت أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستُعقد بالطريقتين معا، إلكترونيا باستخدام التابلت وورقيا بإتاحة ورقة أسئلة مطبوعة داخل اللجان المدرسية، على أن يقوم الطلاب بحل الأسئلة على "البابل شيت" ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافى لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة إضافية من الإجابات، وتأمينا من أى مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث فى التابلت، وكذلك التأمين من انقطاع الكهرباء أو أى مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية، مُشيرةً إلى أن الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سيؤدون الامتحانات بشكل ورقى فقط، على أن يتم تصحيح الإجابات بشكل إلكترونى لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشرى، لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.



وفى سياق متصل، سيعقد الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة فى الفترة من 21 يونيو 2021، وحتى 28 يونيو 2021، ويهدف هذا الامتحان إلى تعريف الطلاب على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات التجريبية الماضية، إلى جانب التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، وتعد الامتحانات التجريبية تجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، وتوفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

وناشدت "التربية والتعليم" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 27963273/ 02.