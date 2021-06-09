القوى العاملة: تعيين 601 شاب والتفتيش على 196 منشأة بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 601 شاب، منهم 3 شباب من ذوى الهمم والعزيمة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1014 شابا.





وذكرت القوى العاملة فى بيان اليوم الأربعاء، أن الوزير تلقى تقريرا من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضى، إذ صرفت المديرية منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 4 آلاف جنيه لـ 2 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه منحة وفاة عامل، و10 آلاف جنيه أخرى منح لـ 2 عمال لعمل عمليات جراحية كبرى، فضلا عن تسجيل 119 عاملا جديدا على المنظومة.

وأوضحت أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب، أصدرت المديرية 25 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون فى نطاق المحافظة.

وقال مدير المديرية إنه فى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 196 منشأة من خلال التفتيش الدورى النهارى والليلى والحملات، وعمل 4 ندوات توعية، كما تم تلقى 54 شكوى عمالية وتم تسوية 20 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 15 شكوى، و19 شكوى ما زالت تحت البحث.

وأضاف أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت المديرية تفتيشا على 47 منشأة، وإعادة التفتيش على 85 منشأة، وتم تحرير 36 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوتين للتوعية، وإجراء 35 قياسا وبحث شكوتين.

كما أوضح أن المديرية تابعت الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.