الأنبا إيسوذوروس يرسم أبوللو البراموسى قمصا

جدة - نرمين السيد - رسم نيافة الأنبا إيسوذوروس، أسقف ورئيس دير البراموس العامر ببرية شبهيت، يوم الأربعاء، فى القداس الإلهى القس أبوللو البراموسى فى رتبة القمصية.. بمشاركة الأنبا أرسانى أسقف إيبارشية هولندا.





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