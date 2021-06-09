السكة الحديد تكشف حقيقة خروج عربتين من احدى القطارات من مسارهما

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار 163 روسي أسوان/ الإسكندرية في محطة بنها والتي يتم تعديل السكك بها تمهيدا لتطوير نظم الإتصالات والإشارات ، سقطت عجلة من العربتان السادسة والسابعة ولا يوجد إصابات أو تلفيات وقد تم رفع العربيتان وعودة حركة مسير القطارات إلي طبيعتها وقد تم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الحادث ومحاسبة المسئول.
وجدير بالذكر انه يتم تعديل السكك بالمحطة إبتداء من يوم 25/5/2021 ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات القاهرة / الإسكندرية.
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