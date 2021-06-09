مباراة منتخب البرازيل ضد فنزويلا.. الموعد والقنوات الناقلة

ويتصدر المنتخب البرازيلي مجموعة أمريكا الجنوبية برصيد 6 نقاط بعد الفوز بمباراتي بوليفيا بخماسية نظيفة، وبيرو بنتيجة 4-2.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمغامرة جديدة بكل قوة وتركيز في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، ويرغب بأن يدخل اللقاء بكل قوة وتركيز عالي وتقديم مباراة تليق به.

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ويتطلع السيليساو إلى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة المشوار والبقاء منفرد في الصدارة، ومحاولة عدم التخلي عنها بأي شكل من الأشكال.

بينما المنتخب الفنزويلي يعاني الويلات منذ بداية التصفيات، فلم يحقق أي انتصار، لذا سيدخل هذا اللقاء بكل بكامل الجاهزية، ويدرك صعوبة الخصم، ولكن سيقاتل من أجل محو الصورة الباهتة التي ظهر عليها في السابق، أملاً بأن يخرج من المواجهة التي سيتسعد لها بتركيز كبير بانطباع جيد ويحصد النقاط.

ويحتل فنزويلا المركز قبل الأخير في المجموعة ولم يحصل على أي نقطة حتى الان بعد هزيمتين أمام باراجواي على أرض فنزويلا بهدف دون رد، وكولمبيا بثلاثة أهداف مقابل لاشئ.

وتقام المباراة على ملعب مومبيو في البرازيل يوم السبت 14 نوفمبر 2020 ميلادياً، 28 ربيع الأول 1442 هجرياً، وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثانية ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة البرازيل وفنزويلا

وتذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

معلق مباراة البرازيل وفنزويلا

يعلق خليل البلوشي على المباراة.

عدد من اللاعبين البارزين يغيبون عن قائمة البرازيل في الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم أبرزهم نجم باريس سان جيرمان نيمار بداعي الإصابة، ويغيب أيضاً رودريجو كايو وفيليبي كوتينيو وفابينيو ودافيد نيريس، ويغيب أيضًا نجم ريال مدريد كاسيميرو بسبب فيروس كورونا.

وجاءت قائمة البرازيل المتوقعة كالأتي:

في حراسة المرمي: أليسون - ويفرتون - إيدرسون

خط الدفاع: دانيلو - تياجو سيلفا - ماركينيوس - رينان لودي - أليكس تيليس - دييجو كارلوس - فيليبي.

خط الوسط: ألان - أرتور - إيفرتون ريبيرو - لوكاس باكيتا - دوجلاس لويز - برونو جيمارايش.

خط الهجوم: ريتشارلسون - جابرييل جيسوس - بيدرو - إيفرتون - روبيرتو فيرمينو - فينيسوس جونيور.

تشكيل فنزويلا المتوقع

في حراسة المرمي: ويلكر فارينييز روبيرتو روزاليس - ويلكر أنخيل - جون تشانسييور - رولف فيلتشر كريستيان كاسيريس - توماس رينكون - يانخيل هيريرا رومولو أوتيرو - سالومون راندون - داروين ماتشيس.