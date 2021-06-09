/635195/مباراة-منتخب-اسبانيا-ضد-السويد-الموعد-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب اسبانيا مباراة المقبلة أمام نظيرة السويد، في اللقاء الذي من المقرر إقامتة في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأثنين المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم للأندية، وتقام علي استاد لا كارتوخا إشبيلية.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره منتخب السويد بشكل حصري عبر قناة " bein sports 1HD "

وقد أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، إصابة لاعب جديد فى معسكر منتخب اسبانيا بفيروس كورونا قبل يومين من انطلاق بطولة يورو2022.

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فيما قد أصدر الاتحاد الاسباني بياناً يوضح فيه قائلاً"يأسف الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، للإعلان عن إصابة قلب دفاع منتخب اسبانيا دييجو يورينتي بفيروس كورونا، في اخر اختبارات تم إجرائه صباح الثلاثاء بمعسكر المنتخب الوطني في لاس روزاس".

وتابع البيان "سيغادر يورينتي معسكر المنتخب الليلة في سيارة طبية مجهزة، متبعًا جميع البروتوكولات الصحية المعمول بها".

وأوضحت البيان بأن سيستمر معسكر المنتخب الوطني مع جميع إجراءات العمل التي تم وضعها في حالات فيروس كورونا، وسيتم الحفاظ على التدريبات لمواصلة الإعداد لبطولة الأمم الأوروبية".

إصابة يورينتي

وتعتبر إصابة يورينتي، هي الثانية في صفوف منتخب اسبانيا ، بفيروس كورونا، بعد إصابة سيرجيو بوسكيتس لاعب خط الوسط، والذي غادر معسكر الفريق أيضا.

وينافس منتخب اسبانيا في المجموعة الخامسة ببطولة كأس الامم الأوروبية يورو 2020، مع كلاً من السويد وبولندا وسلوفاكيا بالترتيب.

منتخب اسبانيا

ويبدأ منتخب اسبانيا منافسات بطولة كأس الامم الأوروبية بمواجهة السويد 14 يونيو الجاري، ثم الإصطدام ببولندا في 19 من الشهر نفسه، وأخيراً سلوفاكيا في 23 يونيو الجاري.

وخاض منتخب اسبانيا مباراة ودية مع البرتغال، مساء الجمعة الماضي، انتهت بالتعادل السلبي، في أقوى تجربة لمنتخبي شبه الجزيرة الإيبيرية، قبل أيام من انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، ويأمل المنتخب في تحقيق نتائج مميز خلال البطولة لإستعادة اللقب من جديد.

وكان المدير الفني للمنتخب السويدي، يان أندرسون، قد صرح في وقت سابق بقوله إن إيجابية بوسكيتس لن تؤثر على خطط فريقه وأنهم ينتظرون تطور حالته.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان له لاتحاد الإسباني يعرب عن أسفه للإعلان عن أن قائد المنتخب سرجيو بوسكيتس جاءت نتيجة فحصه إيجابية لاختبار (PCR) الذي تم إجراؤه صباح اليوم في مركز المنتخب الوطني في لاس روثاس.

الجدير بالذكر أن منتخب إسبانيا كان قد حقق اللقب عام 2012 على حساب منتخب إيطاليا فى المباراة النهائية.

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