ابراهيم المصري لـ دوت الخليج: من ينكر إنجازات الرئيس السيسي خلال السبع سنوات الماضية جاحد«فيديو»

/635197/ابراهيم-المصري-لـ-تحيا-مصر-من-ينكر-إنجازات-الرئيس-السيسي-خلال-السبع-سنوات-الماضية-جاحدفيديو

أشاد النائب أبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالطفرة التنموية التي حدثت فى مصر، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لافتا إلى ما تم من انجازات فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والصحة والتعليم،مؤكدا أن هذه الانجازات لا ينكرها الا جاحد، مثمنا الخطة الاستراتيجية للدولة .

المشروعات القومية

وأشار النائب ابراهيم المصري ،وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي،حدثت طفرة فى البنية التحتية التي كانت متهالكة، مشيرا إلى شبكة الطرق القومية التي نفذت على أرض الواقع،فضلا عن أن الدولة المصرية استعادت مكانتها فى مصاف الدول الكبري ،مشيرا الي التصنيف الذي وصل إليه الجيش المصري عالميا، إضافة إلى تصنيفها الائتماني،لافتا إلى التطور التكنولوجي والتحول الرقمي فى إدارة المؤسسات المختلفة، مثمنا وجود خطة واستراتيجية واضحة للدولة تنفذ كاملة منذ 7 سنوات ،وبعد تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية بحيث أصبح المواطن يلمسها فى الخدمات المقدمة إليه.

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هذا ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة ورفع أعمال الجلسات حتي الأحد المقبل.

انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.