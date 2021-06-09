كوكا يقترب من مزاملة مصطفى محمد.. تفاصيل

كشفت تقاير صحفية اليوم الأربعاء، بأن نادي بشكتاش التركي يرغب في ضم أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أوليمبياس اليوناني ومنتخب مصر، وذلك علي سبيل الإعارةلمدة موسم واحد، مع وضع بند أحقية شرائة نهائياً.

فيما المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد ويقدم عرض لنادي أوليمبياكوس اليوناني لشراء أحمد حسن كوكا مقابل 18 مليون يورو.

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وأوضحت شبكة "FWS" اليونانية:”أن إدارة نادي بيشكتاش التركي، تحركت من أجل التعاقد مع مهاجم بديل للكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد انتقاله إلى النصر السعودي.

وتعاقد النصر مع فينسنت أبو بكر، المتوج مع منتخب الكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2017، لمدة 3 مواسم، حيث سيتقاضى المهاجم الكاميروني 4 ملايين و900 ألف يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى مقدم العقد.

وأكدت التقارير الصحفية أن بيشكتاش قدم عرض إلى أولمبياكوس اليوناني، من أجل التعاقد مع المصري أحمد حسن كوكا، على سبيل الإعارة، خلال الموسم المقبل، مع خيار الشراء.

وشارك كوكا برفقة أولمبياكوس في 39 مباراة خلال الموسم الماضي، وساهم فى تسجيل 21 هدف حيث أحرز 15 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بثنائية الدوري اليوناني وكأس اليونان.

ويعتبر أحمد كوكا هو ثاني أكثر المصريين تسجيلا للأهداف في أوروبا بعد محمد صلاح حيث سجل 95 هدفا في 296 مباراة.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.