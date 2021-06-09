/635199/مصطفى-مدبولي-بدء-إنتاج-أول-عبوة-من-لقاح-سينوفاك-في-مصر-الأسبوع-المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إنتاج أول عبوة من لقاح "سينوفاك"، الذي يتم تصنيعه في مصر حاليا، متوجها بالشكر للجميع على هذه الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذا الوباء العالمي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالإشارة إلى إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، قائلاً “منح الرئيس السيسي وسام القائد في هذا التوقيت يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة، كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة”. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مطلع الأسبوع الجاري، مُشيدا بمشروع "مجمع البتروكيماويات" الذي تم وضع حجر الأساس له باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار، وسيوفر 15 ألف فرصة عمل، موضحاً أن المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، كما يتيح إقامة صناعات تكميلية على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

مشروعات العاصمة الادارية

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى جولته التي قام بها، بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني والحي السكني الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، مؤكدا أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية بإذن الله. وحول ملف التعامل مع فيروس كورونا، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يحرص يومياً على أن يتابع مع الوزراء المعنيين موقف توافر المستلزمات الطبية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا، وكذا توافر الأكسجين، بالإضافة إلى متابعة نسب تلقي المصريين للقاح المضاد للفيروس، والشحنات الجديدة التي تصل تباعاً، بهدف العمل على تأمين أكبر كمية من اللقاحات لتوفيره لأكبر عدد ممكن من المواطنين.