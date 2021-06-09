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اقتراحات النواب توافق علي تحويل بنك الدم من تخزيني إلى تجميعي بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة

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وافقت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب على مقترح النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان بشأن إنشاء وحدة تبرع بالدم (تحويل بنك الدم من تخزيني إلى تجميعي) بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وأثنى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية على اقتراح النائب وأكد موافقة وزارة الصحة عليه واتخاذ الخطوات العملية للتنفيذ.

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ومن ناحيته، قال الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، إنه تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحويل بنك الدم بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة- محافظة القليوبية من بنك دم تخزينى إلى بنك دم تجميعى، موضحا أنه تمت مخاطبة الإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة والسكان للانتهاء من هذا التحول على وجه السرعة.

 

وبدوره أشار الدكتور أشرف الإتربى، مدير الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا التحول، وأنه سيكون هناك متابعة لاستخراج الموافقات اللازمة، فيما وجه النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لمسئولى وزارة الصحة والسكان.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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