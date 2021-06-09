عمرو السنباطي: المشاريع القومية المنفذة فى الـ 7 سنوات تُمهد للجمهورية الجديدة

/635205/عمرو-السنباطي-المشاريع-القومية-المنفذة-فى-الـ-7-سنوات-تمهد-للجمهورية-الجديدة

أكد النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ونائب دائرة مصر الجديدة، أن مرور ٧ سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، غيرت شكل و ملامح الدولة المصرية في كافة المجالات بما يمهد الطريق إلى الجمهورية الجديدة .

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما ذكره عضو مجلس النواب، بشأن المشاريع التنموية والقومية التى نفذها الرئيس السيسي.

عمرو السنباطي: الرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة

و قال عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي:" الرئيس السيسي حقق انجازات كثيرة خلال فترة حكمه في كافة المجالات، الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونجحت مصر فى مكافحة الإرهاب، وفي تحقيق الاصلاح الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على استقرار الدولة المصرية".

وقال النائب عمرو السنباطي:" الرئيس السيسى نجح فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية إلى فرص تنموية لبناء «الجمهورية الجديدة» التي يسعى لها، مضيفا: " القيادة السياسية قدمت للعالم نموذج فى الإصلاح الاقتصادى بشهادة المؤسسات الدولية .

عمرو السنباطي: الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية، لم يَغفل محور العدالة الاجتماعية

و قال عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي:" الاصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية، لم يَغفل محور العدالة الاجتماعية و راعي حقوق البسطاء من خلال الاجراءات و المشروعات والمبادرات التي تهتم بالارتقاء بأوضاعهم، مثل حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى التخلص من العشوائيات ونقل المواطنين من الأماكن الخطرة لأخرى أكثر أمانًا.

وأضاف النائب عمرو السنباطي:" الاصلاح السياسي ساهم في تمثيل كافة الفئات المجتمعية في المجالس النيابية، وأصبح للشباب والمرأة تواجد غير مسبوق في مجلسي الشيوخ، والنواب".

وأشار عضو مجلس النواب، عمرو السنباطى، إلى أن جهود القيادة السياسية استعادت مكانة مصر دوليا، وانعكست بوضوح على قوة النفوذ المصري إقليميا و دوليا، بما يدعم الأمن القومي المصري وأمن الدول العربية الشقيقة".

وأكد عضو مجلس النواب، عمرو السنباطي، على أن الرئيس دائما يسابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم خطط التنمية ويخدم الأجيال القادمة ويرفع شعار بناء الإنسان و تحقيق الاكتفاء الذاتى، ويحقق طفرة واضحة في مختلف القطاعات.

و اختتم قائلا " المشروعات التي انجزها الرئيس كثيرة و لا يمكن حصرها في هذه السطور لكنها حقا تنقل مصر الي الجمهورية الجديدة " .