وزيرا الخارجية والرى يعقدان مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين بالخرطوم

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين مريم الصادق المهدى وياسر عباس بالخرطوم، للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.





أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكان شكرى وعبدالعاطى قد وصلا فى وقت سابق إلى الخرطوم فى إطار المساعى المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.

ومن المقرر أن يلتقى وزيرا الخارجية والرى خلال الزيارة بالفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السودانى.

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