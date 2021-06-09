صور.. «العربية للتصنيع»: نتطلع لتعزيز التعاون مع كبريات الشركات البرازيلية

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وفد رفيع المستوى ، برئاسة الدكتور ماركوس ديموس سكرتير المنتجات الدفاعية بوزارة الدفاع البرازيلية، ويضم الوفد مسؤولين حكوميين وعدد من كبرى المؤسسات الصناعية بالبرازيل.





وتأتى تلك الزيارة فى إطار تعزيز كل أوجه التعاون وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع كبرى الشركات العالمية فى كل مجالات التصنيع المختلفة، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى.

شهد الاجتماع، عرض رؤية "العربية للتصنيع" بشأن تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية بكافة مشروعاتها.



كما تم توجيه الدعوة للمؤسسات والشركات البرازيلية لتشكيل فريق فنى لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع، للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة.

وأكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة فرص الاستثمار فى مصر وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين البلدين وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة وفقا لأحدث نظم ومعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات البرازيلية، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، لافتا إلى بحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى السوق المصرية والإفريقية والعربية.

وفى سياق متصل، بحث التراس مع الوفد البرازيلى، إتاحة الفرصة لتدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، والتى لديها برامج تدريبية متخصصة فى كل مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة والتحول الرقمى وتحقيق التكامل بين عناصر الثورة الصناعية الرابعة.



وفى إطار الزيارة، شاهد الوفد البرازيلى معرض منتجات العربية للتصنيع، إذ أعرب كبار المسؤولين بالوفد رفيع المستوى عن أهمية تفعيل التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى مختلف المجالات التصنيعية بإعتبارها أكبر الكيانات الصناعية بمصر والمنطقة الإفريقية والعربية، مؤكدين أهمية تشجيع كبرى الشركات البرازيلية للاستثمار فى مصر فى مختلف المجالات، خصوصا فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى والمشروعات التنموية الجديدة ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشادوا بخطوط الإنتاج المتطورة والتى تم تحديثها وفقا لآليات الإدارة الرقمية الذكية بما يحقق صناعات متطورة فى كل الصناعات الدفاعية والمدنية وفقا لمعايير الجودة العالمية .

ومن جانبه، أوضح الدكتور ماركوس ديموس رئيس الوفد البرازيلى أن مصر شريك تاريخى واستراتيجى للبرازيل وأن هناك تعاون إقتصادى متطور بين البلدين بشكل مستمر، لافتا لحرص الشركات البرازيلية لعقد شركات مشتركة جديدة طويلة الأجل مع العربية للتصنيع فى كل مجالات الصناعة وتدريب الكوادر البشرية وبحث المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية القومية الكبرى وفقا لمعايير الجودة العالمية.