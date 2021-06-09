صور.. «حياة كريمة» تواصل أعمالها بقرى برج العرب بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، إنجاز 50% من منشآت الأبنية التعليمية بقريتى "نجع الصحفاق" وأبو صير، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.





وقال يوسف، خلال جولة ميدانية لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية بقرى برج العرب، اليوم الأربعاء، أنه يتم رفع كفاءة وترميم مركز شباب قرية أبوصير بالكيلو 46 طريق "الإسكندرية – مطروح" الساحلى الدولى.

ولفت إلى بدء أعمال الحفر لإنشاء مجمع الخدمات المتكامل بقرية أبو صير بالكيلو 45 والذي يضم"وحدة محلية، مركز تكنولوجى، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة شؤون اجتماعية، مكتب تموين، مكتب بريد، مركز خدمة الفلاح، مركز طبى".

وأوضح رئيس مركز ومدينة برج العرب، أنه تم بدء أعمال حفر خزان سعة 2.000 متر مكعب ضمن مشروع إنشاء محطة رفع مياه الشرب بقرية أبو صير، وتحديدا بالكيلو 38.



كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أطلق أعمال تطوير 57 قرية ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى.

ويستفيد من أعمال التطوير التى تستهدف 15 قطاعا خدميا فى قرى ونجوع برج العرب القديمة بتكلفة 3 مليارات جنيه نحو 130 ألف مواطن.