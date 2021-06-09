صور.. وصول وزيرا الخارجية والرى للسودان لبحث أزمة سد النهضة



جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يلتقى وزيرا الخارجية والرى بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، فضلا عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيرى الخارجية والريالسودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.

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