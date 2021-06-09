مدبولى: منح الرئيس وسام القائد من البرلمان العربى يعكس مكانته بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وأشار مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إلى زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مطلع الأسبوع الجارى، مُشيدا بمشروع "مجمع البتروكيماويات" الذى تم وضع حجر الأساس له باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار، وسيوفر 15 ألف فرصة عمل، موضحا أن المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، كما يتيح إقامة صناعات تكميلية على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى جولته التى قام بها، بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقونى والحى السكنى الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبى، مؤكدا أنه خلال الربع الأخير من العام الجارى سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المبانى الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبى للمبانى الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمى للعاصمة الإدارية .

وحول ملف التعامل مع فيروس كورونا، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه يحرص يوميا على أن يتابع مع الوزراء المعنيين موقف توافر المستلزمات الطبية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا، وكذا توافر الأكسجين، بالإضافة إلى متابعة نسب تلقى المصريين للقاح المضاد للفيروس، والشحنات الجديدة التى تصل تباعا، بهدف العمل على تأمين أكبر كمية من اللقاحات لتوفيره لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

ولفت مدبولى إلى أنه من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إنتاج أول عبوة من لقاح "سينوفاك" الذى يتم تصنيعه فى مصر حاليا، متوجها بالشكر للجميع على هذه الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذا الوباء العالمى.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات المضادة له.

وتناولت الوزيرة، خلال العرض، الموقف الوبائى لانتشار الفيروس على الصعيدين المحلى والعالمى، وما شهدته معدلات الإصابات الأسبوعية بالفيروس من انخفاض على المستوى المحلى، لافتة كذلك إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذى أشار إلى انخفاض عدد حالات الإصابات الجديدة بالفيروس لمدة 6 أسابيع، وكذا انخفاض الوفيات لمدة 5 أسابيع على مستوى العالم.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى المنصة الإلكترونية الموحدة للوزارة، وكذا ما يتعلق بالخط الساخن، موضحة أنها تتضمن الاستعلام عن الخدمات، والاستفسارات الطبية، وكذا ما يتعلق بالبلاغات، وطلبات الحصول على الخدمات، شارحة الخطوات والإجراءات لخط سير البلاغات والشكاوى الواردة للوزارة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الخطوط الساخنة لها، مؤكدة أن ما تم من تطوير فى هذا الصدد ساهم وبشكل كبير فى توفير المزيد من الوقت للتعامل مع كافة البلاغات والشكاوى الواردة، وخاصة ما يتعلق بالإبلاغ عن الحالات الطارئة وشديدة الخطورة، إلى جانب الاستعلامات غير الطارئة.

وحول موقف توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بلقاح "سينوفارم" فمن المقرر بحلول منتصف الأسبوع المقبل وصول مليون جرعة، لافتة إلى أن إجمالى ما وصل من هذا اللقاح حتى الآن تخطى 2.5 مليون جرعة.

وفيما يتعلق بلقاح "استرازينيكا"، قالت الوزيرة إن إجمالى ما تم توريده من هذا اللقاح تخطى 2.6 مليون جرعة، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على تحديد الكميات المطلوب توريدها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن لقاح "سينوفاك" والذى من المقرر أن يصل منه نصف مليون جرعة خلال شهر يونيو الجارى.

وخلال العرض، تطرقت الوزيرة إلى الموقف الخاص بخطوات التصنيع المحلى للقاحات، والتوسع فى إقامة المراكز الخاصة بتلقى اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية، والتى تم إقامتها داخل الجامعات، والمدارس، واماكن تواجد أصحاب المعاشات، وداخل المطارات والموانئ، إلى جانب توفير الخدمة لغير القادرين، وكذا بالمناطق الصناعية، والعاملين بالقطاع السياحى، ومراكز غسيل الكلى.