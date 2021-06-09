‏جلسة مباحثات موسعة بين وزيرى الخارجية والرى مع نظيريهما السودانيين

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فى مُستهل زيارتهما إلى السودان، عقد وزيرا الخارجية سامح شكري والموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين للتباحث حول العلاقات الثنائية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
جانب من الاجتماع
ووصل صباح اليوم وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك فى إطار المساعى المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.
وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان، أنه من المقرر أن يلتقى وزيرا الخارجية والرى بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.
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