تحريات الأمن تكشف حقيقة منع «فتاة العباءة» من دخول كافيه بالتجمع الخامس

كشفت التحريات الأمنية حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام إدارة أحد الكافيهات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ، بمنع دخول إحدى السيدات الكافية اعتراضاً على ارتدائها العباءة.

وجاء في التحريات أنه بالفحص والتواصل مع مالك الكافيه المشار إليه نفى ما جاء من ادعاءات، وقدم اسطوانة مدمجة عليها تسجيل من كاميرات المراقبة الخاصة بالكافيه توضح دخولها لأصدقائها المتواجدين "دون اعتراض"، وانصرافهن دون سداد قيمة طلباتهن، وذلك عقب افتعالهن مشكلة مع مدير الكافيه، إلا أنه فوجئ بقيام إحداهن بالتشهير بالكافيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على خلاف الحقيقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.