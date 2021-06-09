غادة عجمي لـ دوت الخليج :ما حدث خلال 7 سنوات فى حكم الرئيس السيسي يوازي 70 سنة فى أي دولة«فيديو»

/635203/غادة-عجمي-لـ-تحيا-مصر-ما-حدث-خلال-7-سنوات-فى-حكم-الرئيس-السيسي-يوازي-70-سنة-فى-أي-دولةفيديو

قالت النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ونائب المصريين بالخارج، أن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية اعاد للدولة المصرية مكانتها التاريخية والرائدة حول العالم، مؤكدة أن ما حدث من نهضة خلال 7 سنوات فى حكم الرئيس السيسي يوازي 70 سنة فى تاريخ دول آخري، مثمنة حرص الرئيس السيسي على عودة العلاقات والاستثمارات المصرية الافريقية، ونقل التجربة التنموية المصرية إلى افريقيا.

مكانة مصر الاستراتيجية

وأشارت النائبة غادة عجمي ،عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل العالم ينحني اجلالا لمكانة مصر التاريخية،التي تؤثر فى منطقتها والعالم، من خلال التأكيد على مكانتها الاستراتيجية والاقتصادية ، لافتا إلى ما تم من انجازات فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن اطلاق المبادرات الرئاسية كحياة كريمة و100 مليون صحة ، للتخفيف عن المواطنين.

دوت الخليج يرصد اراء النواب بعد مرور 7 سنوات على تولي الرئيس السيسي

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ستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة والمشروعات المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ،برئاسة النائب عماد سعد حموده، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبتين ولاء عبد الفتاح، ومرفت عازر، بشأن إنشاء الشركة القابضة للنظافة بجمهور ية مصر العربية.

كما تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني ، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب مجدي ملك الأول : بشأن إرتفاع قيمة مقابل حق الانتفاع )سكني – زراعة بمحافظة المنيا.