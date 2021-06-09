/635206/خالد-الغندور-كل-الطرق-تؤدي-علي-رحيل-فرجاني-ساسي-من-الزمالك

تحدث خالد الغندور نجم الزمالك السابق، عن رحيل فرجاني ساسي من صفوف القلعة البيضاء، وانه رحيله اصبح امراً واقعي، هو يبحث عن تأمين مستقبلة لصالح عائلتة.

وقال فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" كل الطرق تؤدي علي رحيل فرجاني ساسي من الزمالك، فهو قام بتودع عدد من الناس كل الطرق تؤدى لرحيل فرجانى ساسى عن الزمالك ، وبالتأكيد مفيش دخان من غير نار ، ساسى قبل مايسافر لمنتخب تونس ودع بعض الناس يرتبط بهم وجدانياً فى القاهرة ، فى مطعم كان دائم تناول الطعام فيه وقالهم هتوحشونى فى إشارة لكونه لن يبقى فى الزمالك".

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وتابع قائلاً:”بالتأكيد فرجاني ساسي لاعب مهم، ومن حقه تأمين مستقبلة”.

واستكمل قائلاً:” الزمالك يفاوض ثنائى من شمال أفريقيا فى حالة رحيل ساسى وبيع محمد اوناجم للوداد المغربى بشكل نهائى".

وأختتم حديثة قائلاً :" هنشوف ساسى هيرجع من تونس ولا لأ ، خاصة أن حسين لبيب رئيس الزمالك أعلن ان وكيل ساسى أرسل خطاب للنادى يؤكد فيه أن نهاية عقده بنهاية الشهر الجارى وبالتالى ازاى اللاعب هيشارك فى اى مباراة مع الزمالك بعد نهاية عقده ويخالف خطاب وكيله".

موعد مباراة الزمالك وودادي دجلة

أعلن الجهاز الفني للزمالك عن خوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية من اجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من الأجندة الدولية.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل على ملعب نادي الترسانة في تمام الرابعة مساء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

مران الزمالك

يأتي هذا بعد أن خاض الفريق المران الأول بعد العودة والتي شهد تركيز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة على هامش المران تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال، حيث ركز على القفز من على الحواجز بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى عمل بعض سباقات السرعة