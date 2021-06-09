حقوق النواب تناقش ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية«صور»

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تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً اليوم الأربعاء ، بحضور السفيرة نائلة جبر، ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

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