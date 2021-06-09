نظمت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، قافلة إنسانية استهدفت عدة قرى بدوائر مراكز شرطة "إهناسيا، سمسطا، بنى سويف"، وذلك بالتنسيق بين قطاعى لخدمات الطبية، الأحوال المدنية- حقوق الإنسان ومديرية أمن بنى سويف، حيث وتم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما قامت به وزارة الداخلية بشأن توجه قافلة خدمية وإنسانية لبني سويف.

الداخلية توجه قافلة طبية لبني سويف

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى إيفاد مأموريات خارجية بتلك الدوائر لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين.

المشاركين فى القافلة

وجاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما شارك في القافلة عدد من ضباط حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب المواطنين المنطقة "الأمنية والخدمية".

وجاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.