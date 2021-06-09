توزيع درجات امتحانات الشهادة الاعدادية 2021.. دوت الخليج ينشر التفاصيل

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واصلت كنترولات الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية اليوم ،أعمال تقدير الدرجات في المواد التي انتهي الطلاب من الاجابة عليها في طبقا لترتيب المواد الامتحانية بالجداول التي اعتمدها كل محافظ في اقليمه.

امتحانات الشهادة الإعدادية

تجري عمليات تقدير الطلاب في الشهادة الإعدادية 2021، وسط اجراءات احترازية مشددة لوقاية المعلمين المنتدبين لاعمال التصحيح من مخاطر الاصابة بفيروس كورونا المعروف باسم" كوفيد-19"

دوت الخليج، ينشر توزيع الدرجات في المواد الدراسية المختلفة، حيث حددت وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية بـ280 درجة.

تقسيم درجات امتحان الشهادة الإعدادية

مادة اللغة العربية تتكون من 10 أسئلة، كل سؤال يقدر بـ8 درجات، ومجموع درجات80 درجة، و مادة الرياضيات مكونة من 8 أسئلة بمجموع 60 درجة، وكل سؤال يقدر بـ7.5 درجات.

وأما امتحان اللغة الإنجليزية فمكون من 6 أسئلة، كل سؤال بـ10 درجات ليكون المجموع الكلي 60 درجة، و العلوم 6 أسئلة و وكل سؤال يقدر م 6.5 درجة، ليكون المجموع الكلي للمادة 40 درجة، وأخيرا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية مكون 6 أسئلة، و كل سؤال يقدر بـ 6.5 درجة، ليكون المجموع الكلي للمادة 40 درجة. وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021، قد انتهت في أغلب محافظات الجمهورية يوم الأحد الماضي، باستثناء محافظات الجيزة والاسكندرية و كفرالشيخ والاسماعيلية و المنوفية التي تنتهي بها الامتحانات غدا الخميس. الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021، جاءت كلها أسئلتها من منهج الفصل الدراسي الثاني، وأدي الامتحانات بها ما يصل إلي 1.4 مليون طالب وطالبة، وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من تداعيات جائحة فيروس كورونا،وبتطبيق كامل لتباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء جلوسهم في اللجان.