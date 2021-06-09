تعرف على حكم مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا غداً الخميس

/635210/تعرف-على-حكم-مباراة-منتخب-مصر-الأولمبي-أمام-جنوب-إفريقيا-غدا-الخميس

أعلن اتحاد الكرة تعين الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الأولمبي أمام نظيرة جنوب إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها غداً علي استاد السويس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويستعد المنتخب الاولمبي لخوض منافسات اولمبياد طوكيو حيث وقع في مجموعة تضم الأرجنتين وإسبانيا واستراليا.

يختتم منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا وديا في الثامنة مساء غداً الخميس، والتي تقام علي استاد السويس، ضمن استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

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ومن ناحيه اخري يدخل المنتخب الأولمبي الفقاعة الطبية في طوكيو يوم 17 يوليو المقبل استعدادا لخوض مباريات أولمبياد طوكيو ، وحدد شوقى غريب يوم 16 من نفس الشهر موعدا للسفر إلى طوكيو لخوض منافسات البطولة.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.