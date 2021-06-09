المشرف العام بنادى المقاولون: كنا نرغب في خوض طاهر تجربة إحترافية بدلاً من الأهلي

/635212/المشرف-العام-بنادى-المقاولون-كنا-نرغب-في-خوض-طاهر-تجربة-إحترافية-بدلا-من-الأهلي

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب أن لاعبه محمد مجلى ليس يرغب في بيعه خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"المقاولون لن يفرط فى أى لاعب هذا الموسم ، نريد تصحيح الاوضاع فى الموسم الجديد مما يفرض علينا التمسك بكل اللاعبين وعلى رأسهم محمد مجلى فلن نوافق على بيعه سواء للأهلى أو الزمالك أو أى نادى".

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وتابع قائلاً:” تمسكنا باستمرار عماد النحاس مع الفريق، استطعنا ان نسير جيداً في النصف الثاني من الدوري، وهو مستمر معنا للموسم الجديد”.

وأختتم قائلاً:"الأصابات هي العائق الوحيد عند طاهر محمد طاهر حيث تأخر مه الأهلي، ولم يخض عدد كبير من المباريات معه، ولكن اتوقع منه ان يكسر الدنيا، كنا نرغب في ان يخوض تجربة إحترافية لكنه اختار القلعة الحمراء.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.

كانت النسخة 32 من البطولة الأقوى في القارة السمراء هي الأولى التي تضم 24 منتخب، وبعد نجاح التجربة قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استمرار المسابقة بنفس النظام في النسخة القادمة، والتي ستستضيفها الكاميرون عوضًا عن نسخة العام الحالي التي سحبت منها وذهبت للفراعنة لعدم جاهزية الأراضي الكاميرونية لاحتضان المحفل الإفريقي الأهم على صعيد كرة القدم.