سكينة سلامة لـ دوت الخليج: مصر شهدت خلال 7 سنوات فى عهد السيسي طفرة تنموية حقيقية فى كل المجالات«فيديو»

/635213/سكينة-سلامة-لـ-تحيا-مصر-مصر-شهدت-خلال-7-سنوات-فى-عهد-السيسي-طفرة-تنموية-حقيقية-فى-كل-المجالاتفيديو

قالت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، ان الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية شهدت نهضة تنموية فى كل المجالات من خلال اقامة المشروعات القومية فى الزراعة والصناعة والسياحة،موضحة الطفرة العمرانية التي حدثت فى التشييد والبناء حيث من خلال العاصمة الادارية الجديدة والمجتمعات العمرانية التي تطلقها الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

المبادرات الرئاسية

وثمنت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، مجهودات الدولة والقيادة السياسية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى بناء الانسان المصري من جديد على كافة المستويات الثقافية والانسانية، بالتوازي مع اعلان الجمهورية الجديدة ،إضافة إلى اطلاق المبادرات الرئاسية ،مثل حياة كريمة لتأهيل المواطن المصري معيشيا وثقافيا .

التحول الرقمي

ولفتت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، إلى اهتمام الرئيس اىلسيسي بمنظومة التعليم ، وحرصه الدائم على النهوض بها، ومواكبة الدول المتقدمة ، مشيرة إلى التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا فى النظام الاداري للدولة .

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كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس ،برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً اليوم، بحضور السفيرة نائلة جبر، وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.

كما رفع المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لتعاود الانعقاد الاحد المقبل .