/635216/في-الربع-الأخير-من-هذا-العام-الحكومة-تعلن-انتقال-الوزارات-للعاصمة-الإدارية

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.

دوت الخليج، ينشر ما جاء فى اجتماع ملجس الوزراء بشأن الاستعداد لانتقال الوزرات للعاصمة الإدارية الجديدة.

انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية

وتابع مدبولي خلال الإجتماع:” منح الرئيس السيسي وسام القائد في هذا التوقيت يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة، كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة”.

هذا وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى جولته التي قام بها، بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني والحي السكني الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، مؤكدا أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية بإذن الله.