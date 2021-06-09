صور.. محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمستشفيى طوخ المركزى وبنها التعليمى

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ القليوبية فى بيان اليوم الأربعاء، إن نسبة التنفيذ فى أعمال الإنشاءات وصلت حتى الآن إلى 45% وجار عمل أنظمة الحريق والتكييف المركزى وأعمال الكهرباء والصرف الصحى.



وأضاف أن المستشفى تشتمل على 16 عيادة خارجية، و90 سريرا داخليا، و21 سرير رعاية مركزة، و16 حضانة أطفال، و20 ماكينة غسيل كلوى، و6 غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى عمليات النساء والتوليد بتكلفة 308 ملايين جنيه.

واستمع المحافظ إلى منفذ المشروع الذى أكد أنه سيتم الانتهاء من أعمال صب الطابق الرابع بالإضافة إلى البدء فى إضافة أعمال جديدة، بإضافة مبنى مكون من دور أرضى ودورين علوى، وتم توريد المصاعد والتكييفات وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتسليم فى الموعد المحدد لها.



كما أجرى جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمى، إذ بدأت الجولة بزيارة مبنى الطوارئ والذى تم الانتهاء من أعمال تطويره بالكامل استعدادا لتشغيل .

كما تابع الهجان غرف العمليات وقسطرة القلب وقسم العناية المركزة وتشغيل مبنى الطوارئ بقوة 22 سرير استقبال، و15 سرير عناية، و58 سرير إقامة طوارئ و10 غرف عمليات، على أن يتم افتتاح المرحلة الثانية والتى تضم تخصصات القسطرة القلبية ومناظير جهاز هضمى، والجراحات التخصصية مثل المخ و الأعصاب وجراحة قلب وصدر خلال هذا العام.



وأشاد المحافظ بوجود هذا الصرح الطبى على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل "عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية"، وغيرها من الجراحات الأخرى التى يندر وجودها فى مستشفيات المحافظة، كما تم تركيب تانك الأكسجين بسعة 10 آلاف لتر وربطه بتانك المستشفى القديم بسعة 500 لتر، مما يؤدى إلى زيادة عدد الأسرة من 66 إلى 138 سريرا.



وتابع الهجان أنه على مدار العام الماضى بذلت جهودا كبيرة لتجهيز المبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمى من توصيل الكهرباء والأكسجين وتجهيزها بالمعدات وأجهزة التحاليل وكل الإمكانيات الصحية والطبية المتطورة.