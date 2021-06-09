القوى العاملة: تحويل 3.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان - الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والمقابلات مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالًا لما تم تحويله سابقًا، تم تحويل القائمة الـ39 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 247 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة وغادروا عمان نهائيًا.





وأضاف وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الأربعاء، أن المستحقات بلغت 217 ألفًا و817 دولارا أى ما يعادل 3 ملايين و400 ألف جنيه مصرى تقريبًا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: "إن الوزير تلقى تقريرًا بذلك من طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بمراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة (فيسبوك) الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا". وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعًا فور تدقيقها، حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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