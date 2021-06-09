وزير الدفاع يغادر إلى المملكة الأردنية الهاشمية لحضور الإحتفال بالذكرى المئوية الأولى...

غادر القاهرة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية فى زيارة رسمية لحضور الإحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية . تأتى الزيارة فى إطار الروابط الوطيدة التى تربط مصر والأردن وإستمراراً لعلاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأردنية .

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