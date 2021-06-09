وزارة الهجرة ترسل قائمة الطلبة المصريين لوزارة التعليم لمخاطبة السفارة الكويتية

في إطار استمرار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إيجاد آلية لإجراء امتحانات للطلبة المصريين الدارسين بالخارج، والمتواجدين بمصر حاليا، نظرا لعدم قدرتهم العودة للبلاد المقيمين فيها، بسبب تعطل حركة الطيران كإجراء احترازي في عدد من الدول.

فقد أرسلت وزارة الهجرة لوزارة التربية والتعليم قائمة ببيانات الطلبة المصريين المسجلين في الثانوية الكويتية والمتواجدين بمصر حاليا، للبدء في مخاطبة سفارة الكويت بالقاهرة وفي إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين الدولتين لإيجاد آلية لإجراء الامتحانات الخاصة بهم، وفقا لما يمكن تنفيذه بناء على التواصل مع وزارة التربية بدولة الكويت حرصا من الدولة المصرية على إتمام أبنائها بالخارج العام الدراسي الحالي.

وفي الإطار ذاته، تعلن وزارتا الهجرة والتربية والتعليم عن البريد الإلكتروني الخاص بالمسجلين المصريين من الخارج في التعليم المصري، والذي من خلاله يستطيع أي طالب مصري بالخارج إرسال موقفه من إجراء الامتحان، حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم من التواصل معهم وحل مشكلة امتحاناتهم، وذلك من خلال الرابط التالي:

[email protected]

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد تباحثا حول إمكانية إجراء امتحانات للطلبة المصريين الذين يدرسون بالكويت، ويتواجدون بمصر حاليا، نظرا لعدم قدرتهم على العودة خلال تلك الفترة بسبب إجراءات الغلق التي تطبقها دولة الكويت الشقيقة.