القوى العاملة: تعيين 601 شاباً .. والتفتيش على 196 منشأة بجنوب...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 601 شاباً ، منهم 3 شباب من ذوى الهمم والعزيمة ، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1014 شابأً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضي ، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 4000 جنيه لـ 2 عمال منح مولود جديد ، و منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و 10 آلاف جنيه منحة وفاة عامل ، و صرف 10 آلاف جنيه أخري منح لـ 2 عمال لعمل عمليات جراحية كبرى ، فضلاً عن تسجيل 119 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 25 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 196 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وعمل 4 ندوات توعية ، كما تم تلقى 54 شكوى عمالية وتم تسوية 20 شكوى منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 15 شكوى ، و 19 شكوي ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 47 منشأة ، وإعادة التفتيش على 85 منشأة ، وأسفر عن تحرير 36 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد 2 ندوة للتوعية وإجراء 35 قياس وبحث شكوتين .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .