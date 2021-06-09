تلبية لطلب النائب محمود بدر...اقتراحات النواب توصي بتوفير قطعة أرض لإقامة كلية للبنات بجامعة بنها"فيديو"

/635214/تلبية-لطلب-النائب-محمود-بدراقتراحات-النواب-توصي-بتوفير-قطعة-أرض-لإقامة-كلية-للبنات-بجامعة-بنهافيديو

أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة ومديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية ووزارة التنمية المحلية والنائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدراسة توفير قطعة أرض مساحتها 3.5 فدان لإقامة كلية للبنات تابعة لجامعة بنها، محل المستشفى المركزى القديم.

مجلس النواب وكلية البنات بجامعة بنها

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بدر، بشأن إنشاء مستشفى مركزى جديدة مكان مستشفى الحميات التى تم إغلاقها بمركز ومدينة شبين القناطر أو استبدال أرض المستشفى القديمة بأرض جديدة لإقامة كلية للبنات تابعة لجامعة بنها – محافظة القليوبية.

كان النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد لفت خلال الاجتماع إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعى لإنشاء مستشفى مركزى جديد على قطعة أرض كان قد تم تخصيصها فى وقت سابق لإنشاء كلية البنات، مشيرا إلى أن الأرض المقام عليها مستشفى الحميات التى تم إغلاقها غير مستغلة حاليا، مطالبا بتخصيصها لإقامة كلية البنات، إلا أن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، لفت إلى أن أرض مستشفى الحميات تضم أيضا المركز الطبى والإدارة الصحية، ويتم تطويرها لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، أنه يتم صياغة بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة القليوبية لبناء المستشفى المركزى الجديد على الأرض التى سبق تخصيصها من قبل لإقامة كلية البنات، على أن يتم التنازل عن الأرض الخاصة بالمستشفى المركزى القديم لصالح محافظة القليوبية.