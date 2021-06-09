إنجازجديد للأهلي في عهد الخطيب صانع إنجازات لاعباً ورئيساً.. «صور»

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بدأء النادي الأهلي اليوم الأربعاء،في تطوير جديد داخل القلعة الحمراء، وهو منطقة دولاب البطولات بالنادي في الجزيرة، وذلك لكثرة الألقاب الذتي يحققها الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة، حيث حقق اللقب الأخير بطولة كأس السوبر الإفريقي علي حساب نهضة البركان والتي إقيمة علي الأراضي القطرية.

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها يوم 19 في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب رادس.

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ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.

ومن ناحيه اخري حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة وجهازهن الفني، بعد الحصول على كأس مصر عقب الفوز على نادي الصيد 3/2.

جاء ذلك عقب نهاية المباراة التي أقيمت بصالة الشرقية للدخان وكان في مقدمة الحضور وبصحبته العديد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشاد محمود الخطيب بالجهود الكبيرة التي بذلتها لاعبات الأهلي اللاتي أحرزن الكأس بعد الفوز ببطولة الدوري، وقدمن عروضا رائعة وحققن نتائج متميزة على مدار الموسم.

وأكد رئيس الأهلي أن هذا الفوز يحمل لاعبات الأهلي وجهازهن الفني مسئولية كبيرة لتحقيق المزيد من الانتصارات، وبما يتماشى مع طموحات جماهير الأهلي وأعضائه.