/635217/لتطوير-وصقل-المهارات-مركز-التدريب-القضائي-يفتتح-دورات-متخصصة-لأعضاء-النيابة-الإدارية

افتتح مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، اليوم الأربعاء الموافق ٩ / ٦ / ٢٠٢١، ثلاث دورات متخصصة لعدد ٧٥ من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

دوت الخليج، ينشر فى التقرير التالى ما جاء بشأن افتتاح مركز التدريب القضائي لدورات متخصصة لأعضاء النيابة الإدارية.

مركز التدريب القضائي يفتتح دورات متخصصة لأعضاء النيابة الإدارية

وذلك ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الادارية والتي تستهدف صقل مهارات أعضاء النيابة في مجال التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية ومكافحة الفساد الإداري، مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية وترك المسافة الآمنة بين المتدربين.

يأتي ذلك ضمن السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية من الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.