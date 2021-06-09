عبد الوهاب خليل يستعرض طلبه أمام إسكان النواب بشأن عدم تشغيل محطة صرف قرية منيل السلطان«فيديو»

/635219/عبد-الوهاب-خليل-يستعرض-طلبه-أمام-إسكان-النواب-بشأن-عدم-تشغيل-محطة-صرف-قرية-منيل-السلطانفيديو

قال النائب عبد الوهاب خليل ، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، أنه تم اختيار قرية منيل السلطان لانشاء محطة صرف صحي ضمن القري الاكثر فقرا،مشيرا إلى تبرع الأهالي بأكثر من فدان لانشاء المحطة،موضحا انه تم الانتهاء من عمل المحطة وتجهيز الشبكات منذ عام 2015 .

شبكة الصرف الصحي بقرية منيل السلطان

ولفت النائب عبد الوهاب خليل،عضو مجلس النواب، إلى رفض وزير الري الطلب المقدم بشأن صرف مياه المحطة، مما تطلب عمل خط لربط الصرف بشبكة الصرف الصحي الرئيسية بمركز أطفيح، مشير إلى أن المحطة صممت لمعالجة المياة وتم تغييرها للرفع.

من جانبه أكد النائب طارق شكري،وكيل لجنة الاسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، أن تغيير الاستثمار فى المحطة من المعالجة إلى الرفع يعد إهدار للمحطة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل طلب الاحاطة المقدم من عبد الوهاب خليل بشأن محطة صرف منيل السلطان

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد سعد حموده ،لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الوهاب خليل بشأن عدم تشغيل محطة الصرف الصحي بقرية منيل السلطان بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، مع العلم أن المحطة تم الانتهاء منها منذ أكثر من سنتين وتم عمل خط الطرح بتكلفة أكثر من 5 مليون جنيه وحتى اآلن لم يتم تشغيلها.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.

كما رفع المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لتعاود الانعقاد الاحد المقبل