/635221/غرامة-مالية-ضخمة-ضد-السداسي-الإنجليزي-الذي-انضم-لدوري-السوبر-الأوروبي

وقعت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقوبات مالية علي سداسي أندية دوري السوبر الإوروبي واللذين إنضموا للمقترح الذى أعلن عنه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، قبل الإنسحاب بسبب هجوم الجماهير وإعتراضهم علي الفكرة.

وحسب ماتم نشره عبر شبكة "سكاي سبورتس"الإنجليزية، إن أعضاء رابطة البريميرليج، إتفقوا علي توقيع غرامة مالية قدرها 20 مليون إسترليني، موزعة علي أندية مشروع دوري السوبر الأوروبي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، أرسنال.

تأكيدا لـ دوت الخليج.. حسين لبيب: ساسي أبلغنا بنهاية عقدة مع الفريق

كما تم تحذير السداسي التوب في إنجلترا، بخصم 30 نقطة بالإضافة إلى غرامة مالية، تصل أكثر من 20 مليون إسترليني.

والجدير باذكر أن "يويفا" أصدر قرارات صارمة ونارية على التسع أندية التي شاركت في البطولة وانسحبت بعدها رسميًا وهدد الثلاثي المتبقي ريال مدريد وبرشلونة بجانب يوفنتوس.

وقال البيان: أن تم تلقي تهديدات ومخالفات بمغادرة دوري السوبر الأوروبي، هذا الأمر غير مقبول وغير قانوني بالمرة.

وأكد البيان، إنه يأسف للموقف غير المتماسك من الأندية التسعة التي غادرت البطولة وأن المؤسسين للبطولة يرفضون التهديدات والضغوطات الموجهة إليهم وإنهم ملزمون لإيجاد حلول جذرية.

وكانت مجموعة من 12 ناديا أوروبيا قد أثارت ضجة في عالم كرة القدم منذ فترة عن خطة لإطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي". ووجه اليويفا انتقادات حادة لذلك المشروع، وهو ما فعله أيضا الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" وعدة اتحادات وروابط وطنية. وأعلنت أندية تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأرسنال الإنجليزية وكذلك أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان وميلان الإيطاليان، التخلي عن تلك الخطة بعد اعتراضات قوية من الجماهير.

ويعتبر بنك جيه بي مورجان الأمريكي، هو من أكبر البنوك المتخصصة في الخدمات المالية المصرفية، ومتعدد الجنسيات، ويعتبر أكبر بنك في أمريكا، وتبلغ أصول الولايات المتحدة حوالي 2.515 تريليون دولار.

ويعتبر أيضا بنك جيه بي مورجان المزود الرئيسي للخدمات المالية، وهو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

وسيكون فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، كان مكلفا برئاسة دوري السوبر الأوروبي، لأن الفكرة كان يعمل عليها منذ سنوات عديدة، وأنضم له حتي الآن 12 فريق بجانبة وهم: آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد، ميلان، يوفنتوس، إنتر ميلان، ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ.