توفيرًا للطباعة والنقل.. التعليم تدرس تقديم أسئلة المواد الغير مضافة للمجموع بالثانوية العامة إلكترونيا

/635225/توفيرا-للطباعة-والنقل-التعليم-تدرس-تقديم-أسئلة-المواد-الغير-مضافة-للمجموع-بالثانوية-العامة-إلكترونيا

واصلت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني، اليوم ، استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة 2021 التي ستنطلق يوم 10 يوليو القادم لشعبة العلمية و 11 يوليو لشعبتي العلمي علوم ورياضية، وذلك تحت أشراف الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين و المشرف العام علي امتحانات الثانوية العامة 2021.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق باستعداد وزارة التربية والتلعيم لامتحانات الشهادة الإعدادية، وإليكم التفاصيل:-

امتحانات الثانوية العامة 2021

وكشفت مصادر" لتحيا مصر" أن وزارة التعليم تدرس حاليا، وضع أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة التي تشمل مواد الاقتصاد والإحصاء، و التربية الوطنية، و التربية الدينية، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ، بحيث يمكن للطالب الحصول على نسخة من الامتحان وطباعة الأسئلة من على موقع الوزارة ثم الإجابة عنها في المنزل، وتسليمها للجنة التي يؤدي بها الامتحان بعد ذلك.

وتأتي تلك الفكرة، في أطار جهود القائمين علي امتحانات الثانوية العامة، لتوفير نفقات امتحانات الثانوية العامة التي تزيد عن مليار جنيه بالعام، حيث سيتم توفير تكلفة الطباعة ونقل الاسئلة من وإلي لجان امتحانات الطلاب الثانوية العامة.

جداول الامتحانات

الجدير بالذكر، أن وزير التربية والتعليم قد اعتمد جداول امتحانات الثانوية العامة 2021 يوم السبت الماضي، ونرصدها فى التقرير التالى:-

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية السبت 10 يوليو 2021 : اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا) الإثنين 12 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الثانية ( من 10 ل ـ12 ظهرا) الأربعاء 14 يوليو 2021 : الجبر والهندسة الفراغية (من 10 ل ـ 12 ظهرا) السبت : 17 يوليو 2021 : الكيمياء ( من 10 لـ 1 ظهرا ) اجازة عيد الاضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021 السبت 24 يوليو 2021 : الفيزياء ( من10 صباحا لـ 1 ظهرا) الإثنين 26 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا) الأربعاء 28 يوليو 2021 : الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) السبت 31 يوليو 2021 : الأحياء ( من 10 لـ 1 ظهرا ) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) الاثنين 2 أغسطس 2021 : التفاضل والتكامل ( من 10 صباحا لـ 12 ظهرا )

جدول الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية

الأحد 11 يوليو 2021 : اللغة العربية ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا) الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية ( من 10 صباحا لـ 12 ظهرا) الخميس 15 يوليو 2021 : الجغرافيا ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا) الأحد 18 يوليو 2021 : الفلسفة والمنطق ( من 10 صباحا لـ 1 ظهرا) إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021 الأحد 25 يوليو 2021 : التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا) الثلاثاء 27 يوليو 2021 : علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا) الخميس 29 يوليو 2021 : اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا)