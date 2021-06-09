طبيب الأهلى يكشف موقف الرباعي المصاب.. تفاصيل

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أعلن محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى الاهلى تعافى نجم الفريق محمد مجدى أفشة صانع العاب المارد الاحمر من إصابة جزع فى الرباط الداخلى للكاحل وجاهزيته لمباراة الترجى التونسى فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى والمقرر لها 19 يونيو الجارى،

وقال محمد شوقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج 60 دقيقة عبر قناة أون تايم سبورتس:"حالة مجدي أفشة مطمئة واصبح جاهزاً للقاء الترجي التونسي بعد اداءة للبرنامج التأهليلي”.

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وتابع قائلاً :"الإصابة التي تعرض لها طاهر ليس كبيرة، وهو جاهز للمشاركة غداً مع المنتخب أمام جنوب إفريقيا، بينما يحتاج محمد هانى لفترة أسبوعين للتعافى من الاصابة بشد فى العضلة الامامية ، ومحمود متولى سيكون جاهز للعودة للتدريبات مع عودة الاهلى من تونس".

وأستكمل قائلاً :" كريم نيدفيد هو سليماً والمشاركة الجهز الفني هو الذي يقرر القرار فني وليس طبي،فيمامحمد محمود فيحتاج لعشرة أيام فقط للتعافى من الاصابة".

وعن لقاح كورونا اختتم حديثة قائلاً :" سوف نحدد المواعيد بالتعاون مع وزارة الصحة وقد تكون فى فترة لايوجد فيها مباريات".

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق الترجي التونسي والتي من المقرر إقامتها يوم 19 في تمام الساعة التاسعة مساءً، علي ملعب رادس.

ويخوض فريق الأهلى 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام بدون لاعبى المنتخب الأولمبى حيث يبدأ المعسكر الأخير للفراعنة قبل الأولمبياد يوم 6 يوليو المقبل، حيث يخوض المباريات بدون لاعبية الأولمبيين، وذلك بعد إعلان الجدول.

نتيجة مباراة الأهلي مصر للتأمين

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام فريق مصر للتأمين بنتيجة 2/2، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب التتش، واحرز الهدف الأول وليد سليمان لاعب المارد الأحمر في الدقيقة ال9، وتعادل في الدقيقة 50 لاعب للتأمين، وجاء بالهدف الثاني في المباراة للنادي الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 60 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 65 احرز اللاعب مصطفي شعبان، هدف التعادل لفريقة.

كرة طائرة رجال

وتوج رجال طائرة الأهلي الأربعاء الماضي أمام غريمه التقليدي الزمالك، المباراة التي شهدت تفوق المارد الأحمر بأقل مجهود، حيث حسم الأمر وانتهي بثلاث أشواط في المواجهة الختامية.