/635227/الداخلية-تكشف-حقيقة-منع-سيدة-من-دخول-كافية-بسبب-العباءة-بالتجمع

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، عن تفاصيل منع سيدة ترتدي عباءة سوداء اللون من دخول كافية بالتجمع بالقاهرة، وأتضح أن صاحبة الفيديو افتعلت مشكلة مع مدير المكان، وانصرفت برفقة زملائها دون دفع الحساب.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما يتعلق بمنع سيدة ترتدي عباءة سوداء اللون من دخول كافية بالتجمع بالقاهرة، وإليكم التفاصيل:-

تداول الفيديو على مواقع التواصل

وكانت تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول، قيام إدارة أحد الكافيهات في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، بمنع دخول إحدى السيدات الكافية اعتراضاً على ارتداؤها العباءة.

وبالفحص والتواصل مع صاحب الكافيه المشار إليه، نفى ما جاء من ادعاءات، وقدم أسطوانة مدمجة عليها تسجيل من كاميرات المراقبة الخاصة الموجودة داخل وخارج الكافية، تكشف دخولها لأصدقائها المتواجدين "دون اعتراض"، وانصرافهن دون سداد قيمة طلباتهن، وذلك بعد افتعالهن مشكلة مع مدير الكافيه، إلا أنه فوجئ بقيام إحداهن بالتشهير بالكافيه عبر موقع التواصل الاجتماعي على عكس الحقيقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.