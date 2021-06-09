«لمس مؤخرته ومناطق حساسة».. بدء جلسة محاكمة مدرب كرة قدم هتك عرض لاعب في حلوان

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دوت الخليج، يستعرض فى التقرير التالى ما جاء بجلسة محاكمة مدرب كرة قدم هتك عرض لاعب في حلوان.

تعقد جلسة اليوم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

تفاصيل الجلسة

و كشف أمر الإحالة أن المتهم ،“م .ع” عامًا، شهرته كابتن "ألو"، 30 سنة، مدرب كرة قدم، مقيم في المشروع الأمريكي في حلوان، أنه خلال فترة شهر مارس 2020 بدائرة قسم حلوان خطف الضحية، الطفل "ع .م"، وذلك بطريق التحايل تارة بأن استدرجه إلى شقته، وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافأة مستغلا حداثة سنه، بطريق الإكراه تارة أخرى بان قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية المصورة له، وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسه بما دعاه للامتثال لأوامر المتهم بالتوجه إلى مسكنه.

اغتصبه بالقوة

وأوضح امر الإحالة أيضًا، انه قد اقترنت تلك الجناية بأخرى انه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الضحية، الطفل، بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين، أولهما أنه أشهر في وجهه سلاحا ابيض "سكين" مهددا إياه به، طالباً منه انتزاع ملابسه فامتثل الضحية الي أمره كاشفا عن عورته واستطالت يد المتهم لمواضع عفته، ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة فامتثل له الضحية خوفا من فضح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والامساك بمواضع عفته محاولا الاعتداء الجنسي عليه وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.

وأشار امر الإحالة أيضًَا ان المجني عليه امتثل لأوامر المتهم خوفا من افتضاح امره فقام بحسر ملابسه عنه والإمساك بمواضع عفته ومحاولة الايلاج به من دبر وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر 18 عامًا .

كما أشار امر الإحالة بان المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالطفل المجني عليه بان قام بتسجيل والتقاط مقاطع مصورة له، حال قيامه بارتكاب الجريمة موضع الاتهام السابق وكان ذلك بغير رضاء المجني عليه حيث هدده بإفشاء المقاطع موضع الاتهام السابق وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب حضور المجني عليه على لمنزله.

أقوال الضحية

شهد المجني عليه "ع .م"، 14 عامًا، طالب مقيم في حلوان، أنه منذ بداية سنة 2020 ونظرا لتفوقه في رياضة كرة القدم فقد قام والده بالتسجيل له في نادي رياضي محل عمل المتهم في القضية، حيث يعمل الأخير فيه مدربا واعتاد التقابل مع المتهم في التدريبات التي جمعت بينهم.

وأكمل الضحية، أنه وفي أحد الأيام طلب منه المتهم الحضور الي شقته حتى يقوم بتسليمه مبلغا ماليا وهاتفا محمولا على سبيل المكافأة، نظرا لتغلبهم على إحدى الفرق الرياضية فامتثل له وبالدخول إلى شقته السكنية فوجئ بالمتهم شاهرا في وجهه سلاح ابيض "سكين المطبخ"، مهددا إياه به وطلب منه خلع ملابسه والدخول الى غرفة النوم فامتثل لأمره، وأثناء ذلك فقام المتهم بملامسة "مؤخرته ومواضع حساسة"، من جسده وحاول الايلاج به من دبره، وتلاحظ له قيام المتهم بتصويره في ذلك الوضع ففر هاربا.

وأضاف الضحية أيضًا أنه في اليوم التالي وحال مباشرته التدريب فوجئ بالمتهم يقوم بالتلويح له بهاتفه المحمول، وطلب منه التوجه إلى شقته، وإلا سيقوم بإفشاء المقطع المصور لوالده فامتثل الضحية لأمره فقام المتهم بالتعدي عليه جنسياً.