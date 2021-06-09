للحفاظ على المواطنين.. خالد عبد المولى يطالب بوضع علامات إرشادية وفسفورية بكل الطرق«صور»

/635230/للحفاظ-على-المواطنين-خالد-عبد-المولى يطالب-بوضع-علامات-إرشادية-وفسفورية-بكل-الطرقصور

طالب النائب خالد عبد العظيم عبد المولى عضو مجلس النواب،وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري بسرعة وضع علامات إرشادية وفسفورية على كافة المحاور والطرق الجديده حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال عبد المولى خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات،انه في ظل توجيهات القياده السياسيه الحاكمه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مشروعات قوميه عملاقه تبنتها الهئيه العامه للطرق والكباري من انشاء وازدواج الطرق ، إلا أنه في النهايه .تحدث بعض السلبيات من عدم وجود علامات ارشاديه والعلامات الفسفورية، التي من شأنها زياده التأمين علي الطرق المنشأة حديثآوقديما من اجل المواطن المصري.

وأشار عبد المولى، إلى أن الهيئه العامه للطرق والكباري التابعه لوزاره النقل تملك مصنعا كبيرا لهذه العلامات الإرشادية، وبالتالى يجب علي الهيئه العامه للطرق في الفتره القادمه عدم ترك الطرق والشوارع الرئيسية والمحاور بدون وضع العلامات الارشاديه والسلامه والصحة المهنية حفاظا علي سلامه المواطن المصري .

وأوصت اللجنة بضرورة التشديد من الهيئة باتباع كافة الإجراءات والإرشادات والعلامات الإرشادية، وذلك للمحافظة على أرواح المواطنين، ومتابعة الأعمال عن طريق مديريات الطرق والوحدات المحلية،