وزير الدفاع يغادر إلى الأردن لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى للدولة

جدة - نرمين السيد - غادر القاهرة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجها إلى المملكة الأردنية الهاشمية فى زيارة رسمية لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية.





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