سكك حديد مصر: سقوط عجلة من عربتى قطار أسوان- الإسكندرية فى بنها

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه خلال مسير قطار 163 روسى أسوان/ الإسكندرية فى محطة بنها والتى يتم تعديل السكك بها تمهيدا لتطوير نظم الاتصالات والإشارات، سقطت عجلة من العربتان السادسة والسابعة ولا يوجد إصابات أو تلفيات.





وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع العربيتان وعودة حركة مسير القطارات إلى طبيعتها وقد تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المسؤول. جدير بالذكر انه يتم تعديل السكك بالمحطة ابتداء من يوم 25 مايو 2021 ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات القاهرة / الإسكندرية.

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