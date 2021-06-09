/635229/حازم-إمام-أرفض-تجديد-فرجاني-ساسي-للزمالك

تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق، عن رفضة التام في تجديد عقودة فرجاني ساسي، وذلك بسبب إفسادة لغرفة الملابس والفتنة بين اللاعبين داخل صفوف الفريق.

وقال عبر إذاعة أون سبورت”:” أنا ضد فكرة أن تجديد فرجاني ساسي سيفسد غرفة الملابس، وإلا لكان أفسدها من البداية، ساسي انضم إلى الزمالك بمبلغ كبير جداً”.

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وتابع قائلاً :" الزمالك تعاقد مع ساسى بمبلغ كبير وعقد اللاعب طوال المواسم الماضية كبير أيضاً ولم تحدث أزمة ولم نسمع عن أزمة من أى لاعب بسبب ساسى ، واللاعب نفسه تألق وأثبت حضوراً قوياً مع الزمالك وفوزنا بالكونفدرالية والسوبر المصرى والسعودى والافريقى وكأس مصر إذن ليس هناك مشكلة".

وأختتم حديثة قئالاً::” ممكن اتفق معاك واقولك هيفسد أوضة اللبس لو الزمالك أعلن ان النادى مفيهوش فلوس واللاعيبة تتفاجىء أنهم رايحين يجيبوا لاعب بمبلغ كبير وقتها هتحصل أزمة، لكن إدارة الزمالك ترغب في تجديد ساسي عقدة خاصة اللجنة الثلاثية، ومن حق اللاعب الرحيل والبحث عن ماهو أفضل هذ هو الأحتراف”.

موعد مباراة الزمالك وودادي دجلة

أعلن الجهاز الفني للزمالك عن خوض الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية من اجل تجهيز اللاعبين لعودة الدوري الممتاز بعد الإنتهاء من الأجندة الدولية.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل على ملعب نادي الترسانة في تمام الرابعة مساء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

مران الزمالك

يأتي هذا بعد أن خاض الفريق المران الأول بعد العودة والتي شهد تركيز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على رفع المعدل البدني للاعبين خلال التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية الشاقة على هامش المران تحت قيادة فيرناندو مدرب الأحمال، حيث ركز على القفز من على الحواجز بارتفاعات مختلفة، بالإضافة إلى عمل بعض سباقات السرعة