/635231/النائب-أيمن-محسب-ما-أنجزه-الرئيس-السيسي-خلال-سبع-سنوات-يحتاج-٢٥-عام-لتحقيقه-فيديو

تحدث النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب لموقع دوت الخليج على ما حققته مصر من إنجازات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وبدايته تاريخ جديد في عهد الدولة المصرية، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات.

اجازات غير مسبوقة

قال النائب أيمن محسب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السبع السنوات الماضية، استطاع أن يحقق العديد من الانجازات والنجاحات الغير مسبوقة، منوها إلى أن الإنجازات لم تقتصر على مجال معين بل شملت كل القطاعات.

وأضاف النائب أيمن محسب في تصريحات خاصة أن ما حققته مصر خلال سبع سنوات، يحتاج لـ25 عام وليس سبعة فقط ،مشيدا بحهود الرئيس السيسي والذي أثبت أنه جدير بالحكم وتولي القيادة، فالإنجازات التي شهدتها البلاد في عصره من إنشاء مشروعات قومية في مختلف المجالات كانت محل إشادة من العالم.