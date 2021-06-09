اقتراحات النواب توافق على تحويل بنك الدم من تخزيني إلى تجميعي بمستشفى ناصر العام«فيديو»

/635232/اقتراحات-النواب-توافق-على-تحويل-بنك-الدم-من-تخزيني-إلى-تجميعي-بمستشفى-ناصر-العامفيديو

وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العزيز ،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تحويل بنك الدم من تخزيني إلى تجميعي بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة.

اللجان النوعية

هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة والمشروعات المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ،برئاسة النائب عماد سعد حموده، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبتين ولاء عبد الفتاح، ومرفت عازر، بشأن إنشاء الشركة القابضة للنظافة بجمهور ية مصر العربية.

وتناقش اللجنة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب عبد النعيم حامد، بشأن تجديد شبكات الصرف الصحي القديمة من غرب حلوان حتى شرق حلوان. أعمال محطة مياه كفر العلو الجديدة – حلوان. -إنشاء محطة مياه شرب بحي المعصرة – القاهرة. -نهو أعمال الصرف الصحي بمنطقة المالءة – حلوان. كما تناقش طلب الاحاطة المقدم من النائب حشمت أبو حجــر، بشأن مشاكل الصرف الصحي بدائرتي دار السلام والبساتين- محافظة القاهرة.

كما تنظر طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد عبد الرءوف الطيبي، بشأن إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بمدينة الوحدة بزهراء المعادي

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء ، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.