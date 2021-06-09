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خارجية ودفاع النواب يستقبلون وفداً فرنسياً رفيع المستوى«صور»

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استقبل النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،والنائب اللواء أحمد العوضي، القائم بأعمال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب،اليوم الأربعاء ،رئيسة لجنة الدفاع والقوات المسلحة بالجمعية الوطنية الفرنسية، السيدة فرانسوا دوما ، ونائب بالجمعية الوطنية الفرنسية،جويندال رويار، والوفد المرافق لهما، وذلك للتباحث والتنسيق المشترك حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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دوت الخليج يكشف تفاصيل استقبال وفد فرنسي رفيع المستوي بمجلس النواب 

هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتهااليوم،  لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الاحاطة والمشروعات المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ،برئاسة النائب عماد سعد حموده، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبتين ولاء عبد الفتاح، ومرفت عازر، بشأن إنشاء الشركة القابضة للنظافة بجمهور ية مصر العربية.

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{كما تعقد  لجنة حقوق الإنسان ،برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً اليوم الأربعاء الموافق ٩ يونيو في تمام الساعة ١١ صباحًا، بحضور السفيرة نائلة جبر، وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ۲۰۲۱/ ۲۰۲۳، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية

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وتجدر الاشارة الي أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة أمس، وافق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة.

كما رفع المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لتعاود الانعقاد الاحد المقبل .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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