«يورو 2020»: كرواتيا ترفض نبذ العنصرية

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب كرواتيا وإنجلترا، الأحد القادم الموافق 13 يونيو، في لقاء يجمع بين الفريقين في بطولة يورو 2020، في لقاء دور المجموعات من المجموعة الرابعة، ويشهد على اللقاء ملعب ويمبلي بإنجلترا.

يستضيف منتخب الإنجليزي المباراة على ملعب ويمبلي، وأكد المنتخب الإنجليزي على الفريقين الجثو على ركبة واحده، وهى رمز للقضاء على فكرة العنصرية، لكن منتخب كرواتيا رفض الجثو على ركبة واحده، حسب تقرير الأثليتيك.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن توميسلاف باكاك المتحدث الرسمي باسم المنتخب التشيكي رفض الرد على الأسئلة الموجهة في هذا الإطار، قبل البطولة.

وبحسب التقرير "تومسيلاف أكد لوسائل إعلام كرواتية أن الفريق لا يعتزم أن يجثو على ركبته خلال المسابقة، وأن بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لم تذكر ذلك ويتعارض إدخال السياسة في الرياضة".

ويجثو اللاعبون قبل انطلاق صافرة المباراة لثوان قليلة تنديدا بالعنصرية في الدوري الإنجليزي، وأوضح المنتخب الإنجليزي أن لاعبيه سيجثون على ركبهم قبل انطلاق المباريات في البطولة الأوروبية القارية.

المجموعة الرابعة بالبطولة

يقع المنتخب الكرواتي رفقة منتخب التشيك واسكتلندا وإنجلترا في المجموعة الرابعة والتي تُقام 3 مباريات منها في ويمبلي بلندن ومثلها في هامبدن بارك في جلاسكو باسكتلندا، ويحجز متصدري المجموعية المركز الاول والثاني في الأدوار المتقدمة .

منتخب كرواتيا لبطولة يورو 2020

حراسة المرمى: كالينيتش، ليفاكوفيتش، سيمون سلوجا.

الدفاع: فيدا، لوفرين، فيرساليكو، باريسيش، كاليتا كار، جورانوفيتش، براداريتش، شكوروفيتش، جفارديول.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، ماتيو كوفاسيتش، بروزوفيتش، باديلي، باساليتش، فالاسيتش، ايفانوسيتش.

الهجوم: بيريسيتش، كراماريتش، ريبيتش، بريكالو، بيتكوفيتش، أورسيتش، بوديمير.

قائمة منتخب إنجلترا في يورو 2020

حراس المرمى: دين هندرسون (مانشستر يونايتد) ، سام جونستون (وست بروميتش ألبيون) ، جوردان بيكفورد (إيفرتون) ، آرون رامسدال (شيفيلد يونايتد).

خط الدفاع: بن تشيلويل (تشيلسي) ، كونور كوادي (ولفرهامبتون) ، بن جودفري (إيفرتون) ، ريس جيمس (تشيلسي) ، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) ، تيرون مينجز (أستون فيلا) ، لوك شو. (مانشستر يونايتد) ، جون ستونز (مانشستر سيتي) ، كيران تريبيير (أتلتيكو مدريد) ، كايل ووكر (مانشستر سيتي) ، بن وايت (برايتون وهوف ألبيون).

خط الوسط: جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند) ، جوردان هندرسون (ليفربول) ، جيسي لينجارد (مانشستر يونايتد) ، ماسون ماونت (تشيلسي) ، كالفين فيليبس (ليدز) ، ديكلان رايس (وست هام) ، جيمس وارد براوس (ساوثامبتون).

خط الهجوم: دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) ، فيل فودين (مانشستر سيتي) ، جاك غريليش (أستون فيلا) ، ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) ، هاري كين (توتنهام) ، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) ، بوكايو ساكا (أرسنال) ، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) ، رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) ، أولي واتكينز (أستون فيلا).