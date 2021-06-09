/635235/بنحو-٢-مليار-جنيه لجنة-الخطة-تقر-موازنتي-الشيوخ-والنواب-للعام-المالي-الجديد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة فخري الفقي على موازنة مجلسي النواب والشيوخ للسنة المالية 2021/2022 .

موازنة مبلغ مجلسي الشيوخ والنواب

وتبلغ موازنة مجلس النواب المتوقعة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 مليار و471 مليونا و60 ألف جنيه، وذلك مقابل مليار و655 مليون جنيه في العام المالي الماضي ، وتبلغ موازنة مجلس الشيوخ، 581 مليونا و104 آلف جنيه.

وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من التقرير النهائي لقانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئة البرلمانية وعددها 52 موازنة تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة لتصويتها واقرارها .

ويعقد مجلس النواب جلسات عامة الاسبوع المقبل وذلك لسرعة انهاء الموازنة رغم ان البرلمان كان يتبادل انعقاد الجلسات اسبوعبا بين النواب والشيوخ وللمرة الاولى منذ فترة يعقد مجلس النواب جلساته العامة لاسبوعيين متتاليين